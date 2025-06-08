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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Окупанти атакували Запорізьку область: поранено чоловіка — ОВА

Унаслідок атаки російського FPV-дрона на Запорізьку область поранення дістав 63-річний чоловік.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки обстрілу Запорізької області

Наслідки обстрілу Запорізької області / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

У Запорізькій області російські війська вдарили FPV-дроном по Степогірській громаді. Внаслідок атаки постраждав 63-річний чоловік.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

«Ворог атакував fpv-дроном приватний будинок у Приморському. Будівля згоріла повністю», — йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що постраждалого доправили до лікарні, де він отримує всю необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 8 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російські війська знову атакували Харків, застосувавши керовані авіабомби (КАБ).

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