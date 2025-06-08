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- Війна
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Окупанти атакували Запорізьку область: поранено чоловіка — ОВА
Унаслідок атаки російського FPV-дрона на Запорізьку область поранення дістав 63-річний чоловік.
У Запорізькій області російські війська вдарили FPV-дроном по Степогірській громаді. Внаслідок атаки постраждав 63-річний чоловік.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.
«Ворог атакував fpv-дроном приватний будинок у Приморському. Будівля згоріла повністю», — йдеться у повідомленні.
Федоров додав, що постраждалого доправили до лікарні, де він отримує всю необхідну допомогу.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 8 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що російські війська знову атакували Харків, застосувавши керовані авіабомби (КАБ).