У Криму почали евакуацію: окупанти поспіхом вивозять документи та техніку — Атеш

Окупаційна влада Криму вивозить документи та техніку / © Associated Press

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Окупаційні адміністрації Керчі та Феодосії отримали термінові накази повністю евакуювати цінні документи та техніку з Криму. Працівники окупаційних органів, які мали доступ до службового пального, раптово оформили відпустки за станом здоров’я або заявили про хворобу та терміново виїхали до Краснодарського краю РФ.

Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

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Термін виконання наказу від так званої «верхівки» Криму — до 3 липня включно. Це розпорядження надійшло й іншим адміністраціям окупаційної влади.

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Раніше агенти «Атеш» повідомляли, що російські окупанти перевели оперативний штаб на цілодобовий режим і посилено готуються до якихось подій 21 червня.

Тоді кримські інформатори мали рацію, адже по військових об’єктах у Криму завдали одного з найбільших ударів за весь час повномасштабної війни.

«Кримські колаборанти чудово розуміють, що розплата за скоєне близька, а російська ППО їх не врятує», — пишуть представники руху опору.

Представники підпілля запевнили, що не припиняють моніторинг ситуації на півострові та фіксують кожне переміщення ворога, аби оперативно передавати інформацію Силам оборони України.

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Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму вночі 3 липня пролунала серія вибухів і працювала російська ППО. Звуки вибухів та стрілянини фіксували в районі аеродромів «Гвардейское», «Кача» та «Саки» у Новофедорівці, а також у Бахчисарайському, Сакському та Сімферопольському районах.

Крім того, мешканці Севастополя повідомили про вибухи біля мису Фіолент через нову атаку безпілотників. У місті Старий Крим та прилеглих селах зникло світло — попередньо, удар міг припасти на велику вузлову електропідстанцію «Марьяновка» у Красногвардійському районі, над якою очевидці помітили густий чорний дим. Наразі інформація про наслідки уточнюється.

Днями СБУ атакувала військовий аеродром «Саки» у тимчасово окупованому Криму. Дрони СБУ влучили в цілі щонайменше п’ять разів, під удар потрапила інфраструктура летовища, зокрема ангари, де зберігалася бойова авіація.

Зокрема, на момент атаки у двох ангарах перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. В ангарі з літаком Су-30СМ, орієнтовна вартість якого становить 30–50 мільйонів доларів, зафіксували пожежу.

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