Окупанти готують наступ "по-новому": Волошин попередив про небезпеку

ЗСУ / © ТСН.ua

Російські війська розпочали активну підготовку до ведення бойових дій в осінньо-зимовий період.

Про це повідомив спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що ворог готує штурмові групи для наступу «по-новому».

За словами спікера Сил оборони Півдня, зміна погоди та наближення похолодання змушують російське командування адаптувати свою тактику.

«На передові позиції ворог перекидає особовий склад штурмових груп, які вестимуть наступ по-новому. Наймасштабніше перегрупування зараз відбувається на Придніпровському та Херсонському напрямках», — сказав Волошин.

Окупанти намагаються підготуватися до умов, коли опадання листя ускладнить маскування.

Спікер додав, що ворог активно проводить ротацію на кількох островах, де розміщені їхні спостережні пости.

Для того, щоб приховати ці дії від української розвідки та вогню, окупанти застосовують імітаційні дими.

«Ворог також готується до проведення бойових дій, коли зміняться умови, опаде все листя. Звичайно, ця пора на фронті, щоб підготуватися до подальших бойових дій», — підсумував Владислав Волошин.

Українські Сили оборони уважно стежать за цими змінами, щоб бути готовими до можливого наступу «по-новому» з боку російських військ.

