Окупанти готуються до прориву оборони ЗСУ: названо головну ціль нового наступу

Російські військові / © Associated Press

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Російські військові продовжують підготовку до активізації наступальних дій на Покровському напрямку. Ціль противника — просування у напрямку Добропілля на Донеччині.

Про це повідомляє 4-та бригада оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України у Facebook.

Як окупанти готуються до штурму

За інформацією бригади, окупанти активно ведуть аеророзвідку та намагаються розміновувати маршрути, щоб забезпечити просування штурмових груп. Вони планують кинути у наступ квадроцикли і мотоцикли.

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«Саме використання цієї техніки, ймовірно, стане одним із основних способів, які противник застосовуватиме для спроб прориву нашої оборони», — зауважили там.

У бригаді запевняють, що ворог під час штурмів на Покровському напрямку не може досягти поставлених цілей.

«Основною метою окупантів залишається просування у напрямку Добропілля. Саме на цьому напрямку противник зосереджує свої зусилля, однак реалізувати свої наміри наразі не може», — йдеться у повідомленні.

Сили Бригади «Рубіж» своєчасно виявляють та знищують противника ще на підступах до позицій.

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Ситуація на фронті — останні новини

Нагадаємо, станом на 25 липня росіяни продовжують наступальні операції на багатьох ділянках фронту. За даними Інституту вивчення війни (ISW), вони не мають успіху. Тим часом ЗСУ контратакували та нещодавно просунулися в напрямку Олександрівки.

Окупаційні війська намагаються розширити зону активних бойових дій на Харківщині, зокрема на Південно-Слобожанському напрямку. У ДПСУ розповіли, що російська піхота намагається прорватися в районі Артільного.

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