Окупанти готуються до штурмових дій на важливій ділянці фронту: деталі від військового

Російська армія.

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Армія Російської Федерації вже найближчим часом готується до нових штурмових дій на Куп'янському напрямку.

Про це розповів військовослужбовець 77 бригади ЗСУ Віктор Петрович в ефірі “КИЇВ24”.

За його словами, нині ворог накопичує власні сили та перегруповується.

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“В нашій смузі відповідальності ворог накопичується та готується до подальших штурмових дій після попередніх невдалих спроб. Зокрема, після того, як українські десантники знищили багато ворожої техніки і особового складу. Після цього ворог перегруповується”, - наголосив він.

Військовослужбовець 77 бригади каже, протягом місяця росіяни втратили понад 20 одиниць техніки. Як наслідок, в загарбників "вичерпалися можливості для механізованих штурмів”.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили в останньому звіті, що армія РФ просунулася у трьох областях. Своєю чергою, ЗСУ мають успіхи в Запорізькій області.

Дата публікації 17:39, 14.04.25 Кількість переглядів 42 Оборона на межі: Куп'янськ — під загрозою нового прориву