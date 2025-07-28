Ситуація на фронті складна

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Російські війська нещодавно просунулися в районі Сіверська, Торецька і Новопавлівки, а також на заході Запорізької області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області — до Південного Степногірська. Наразі вони перебувають за сім кілометрів від Приморського і за 11 кілометрів від Беселянки», — зазначили експерти.

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Аналітики кажуть, що просування приблизно на п’ять кілометрів в напрямку будь-якого із цих населених пунктів дозволить росіянам обстрілювати Запоріжжяв з артилерійських установок.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині між містами Костянтинівка та Покровськ армія РФ мала певне просування. Мета окупантів — спробувати обійти оборону Покровська зі сходу та взяти місто в напівоточення.

Напередодні стало відомо, що РФ піде у наступ проти України у серпні — допоможуть солдати КНДР.