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- Війна
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Окупанти наближаються до позицій, з яких зможуть гатити по Запоріжжю з артилерії — ISW
Війська РФ нещодавно просунулися до південної частини Степногірська.
Російські війська нещодавно просунулися в районі Сіверська, Торецька і Новопавлівки, а також на заході Запорізької області.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
«Російські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області — до Південного Степногірська. Наразі вони перебувають за сім кілометрів від Приморського і за 11 кілометрів від Беселянки», — зазначили експерти.
Аналітики кажуть, що просування приблизно на п’ять кілометрів в напрямку будь-якого із цих населених пунктів дозволить росіянам обстрілювати Запоріжжяв з артилерійських установок.
Раніше повідомлялося, що на Донеччині між містами Костянтинівка та Покровськ армія РФ мала певне просування. Мета окупантів — спробувати обійти оборону Покровська зі сходу та взяти місто в напівоточення.
Напередодні стало відомо, що РФ піде у наступ проти України у серпні — допоможуть солдати КНДР.