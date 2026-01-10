Окупанти намагаються прорвати оборону біля Куп'янська: деталі

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Реклама

У районі Куп’янська Харківської області російські окупаційні війська посилили тиск на східному березі річки Оскіл. Ворог намагається витіснити звідти Сили оборони України, однак суттєвих успіхів не має.

Про це в ефірі телеканалу «Ми — Україна» повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За словами Трегубова, в околицях самого Куп’янська річка Оскіл не відіграє вирішальної ролі, адже українські військові перебувають на обох берегах та в самому місті.

Реклама

Водночас на північ від Куп’янська ситуація інша. Там річка стає фактором бойових дій, оскільки російські підрозділи активно перекидають сили та намагаються переправлятися через Оскіл, користуючись кригою.

«На жаль, інколи їм це вдається», — зазначив представник Угруповання об’єднаних сил.

Він додав, що українські оборонці контролюють ситуацію.

Нагадаємо, темпи просування російських окупаційних військ в Україні суттєво знизилися й становлять близько 7 квадратних кілометрів за добу. За словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, ворог змушений накопичувати резерви, адже швидкість втрат перевищує темпи поповнення, попри мобілізацію понад 400 тисяч контрактників.

Реклама

Особливо значних втрат росіяни зазнали на Запорізькому напрямку, де ЗСУ знищили близько 10 тисяч окупантів, а ситуація у Гуляйполі залишається «сірою» зоною, всупереч заявам Кремля про контроль над містом.