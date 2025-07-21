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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донеччині: що відомо

Армія РФ не шкодує ні зусиль, ні втрат особового складу і техніки на шляху до власних цілей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Армія РФ.

Армія РФ. / © Associated Press

Російська окупаційна армія намагається прорвати оборону ЗСУ на Донеччині. Загарбники прагнуть створити плацдарм для наступу, але успіху не мають.

Про це заявив речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов, повідомляє FREEДOM.

З його слів, військові РФ активно намагаються тиснути на Новопавлівському напрямку в бік адміністративного кордону з Дніпропетровською областю. Окупанти не шкодують зусиль і втрат.

“На Покровському напрямку російські військові намагаються відійти на північ і створити плацдарм для наступу, можливо, на Покровськ, а з іншого боку - далі на Костянтинівку. Їм це не вдається. Тому на цих двох напрямках ситуація стабільно напружена”, - наголосив представник ЗСУ.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків ISW, українські Збройні сили нещодавно мали успіх на Покровському напрямку. Зафіксоване просування біля селища, що недалеко біля самого Покровська.

Як повідомляв військовий експерт Дмитро Жмайло, окупанти хочуть підійти до Мирнограда та намагаються зробити оточення в цьому районі. Ключовими воротами та битвою на Донеччині, яка, скоріше за все, буде розгортатися дорогою до цілі, є населений пункт Гришине.

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