Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку

ЗСУ

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Ситуація на Покровському напрямку залишається найбільш складною, де російські війська не тільки ведуть активні бойові дії, а й продовжують стягувати сили для подальших атак.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованню військ «Хортиця» у Telegram.

Протягом доби противник намагався використати чисельну перевагу, щоб прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Русин Яр, Полтавка, Коптєве, Разіне, Єлизаветівка та Малинівка. В одному з напрямків — на Новооленівку та Новоторецьке — ворог кинув у бій три бойові броньовані машини. Завдяки влучній роботі українських підрозділів техніка була пошкоджена та знищена.

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Також ворожі атаки зафіксовані поблизу Удачного, Горіхового та Олексіївки. Противник активно накопичує особовий склад і техніку, готуючись до нових наступальних дій. Наші оборонці проводять заходи, спрямовані на недопущення погіршення тактичного положення на цій ділянці фронту.

На інших напрямках ситуація наступна

Південно-Слобожанський напрямок: ворог атакував наші позиції в районах Вовчанська та Зеленого, однак зазнав втрат і відступив.

Куп’янський напрямок: противник штурмував позиції ЗСУ неподалік Кам’янки, Дворічанського та Степової Новосілки, але безуспішно.

Лиманський напрямок: українські війська відбили атаки біля Ольгівки, Нового Миру, Рідкодуба та Карпівки.

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Сіверський напрямок: бойові дії в районі Григорівки, атаки ворога були зупинені.

Краматорський і Торецький напрямки: ворог здійснював атаки поблизу Ступочок, Предтеченого, Білої Гори, Диліївки, Щербинівки, Яблунівки та в самому Торецьку. ЗСУ втримали позиції.

Новопавлівський напрямок: росіяни зосереджують зусилля на наступі в районах Вільного Поля, Багатиря, Комара, Шевченкового та Запоріжжя. Тривають важкі бої, противник намагається використати чисельну перевагу для розвитку наступу.

Загалом Сили оборони України продовжують вести бої проти переважаючих сил ворога, завдаючи йому втрат та стримуючи його наступальні дії.

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Протягом доби російські війська атакували в районах Русиного Яру, Полтавки, Коптєвого, Разірного, Єлизаветівки та Малинівки. Окремо відзначається спроба просування у напрямку Новооленівки та Новоторецького із застосуванням трьох броньованих бойових машин — вони були знищені вогнем українських підрозділів. Також зафіксовані ворожі штурми поблизу Удачного, Горіхового та Олексіївки.

Ворог не тільки намагається тиснути по фронту, а й продовжує накопичувати живу силу та техніку для нових атак на цьому напрямку. Оборонці України вживають усіх необхідних заходів, аби утримати позиції та не допустити погіршення тактичної ситуації.

На інших ділянках фронту, зокрема в районах Вовчанська, Кам’янки, Лимана, Торецька та Новопавлівки, тривають бої різної інтенсивності, однак основний тиск залишається саме на Покровському напрямку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за останній час Покровський напрямок став значно активнішим. Ворог підтягує особовий склад, техніку, засоби РЕБ, артилерію.

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