Війна
766
1 хв

Окупанти намагалися проникнути в тил через газову трубу: в ЗСУ розповіли подробиці

Спроба обійти позиції ЗСУ через газові комунікації провалилася

Наталія Магдик
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Українські військові знищили значну кількість особового складу противника, який намагався проникнути в тил ЗСУ через газові комунікації.

Про це розповів військовослужбовець 77-ї окремої бригади ЗСУ Віктор Петровичв етері телеканалу КИЇВ24.

За його словами, у смузі відповідальності бригади ворога вдається знищувати стабільно та у великих кількостях. Нещодавно противник зробив чергову спробу прихованого прориву, використовуючи газову інфраструктуру в районі населеного пункту Новоплатонівка.

«Вони знайшли газові комунікації — там є газорозподільна станція — і намагалися по трубі виповзти нам у тил. Спочатку кілька осіб пробували, розвідували ситуацію, а згодом пішли вже більшою кількістю», — повідомив військовий.

Українська розвідка помітила незвичну активність ворога, попри те що візуально противника не було видно. Після виявлення виходу з труби захисники організували засідку.

«Коли ворог пішов уже великою кількістю особового складу, його там гаряче зустріли. За один день було знищено дуже багато особового складу противника», — підсумував Віктор Петрович.

766
