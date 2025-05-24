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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Окупанти "намацують" слабкі місця: Трегубов про ситуацію на кордоні Харківщини

Ворог намагається просуватись біля кордону Харківської області, але масштабних атак поки що не здійснює.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Війна в Україні

Ситуація на Харківщині залишається незмінною, ворог здійснює спроби просунутись поблизу кордону області / © Getty Images

Біля кордону Харківської області фіксувалися спроби просування росіян, але масштабних атак ворога на цьому напрямку не було. Водночас окупанти активізувались біля Вовчанська, але загальна ситуація на Харківщині залишаться незмінною.

Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

За словами Трегубова, росіяни тільки «намацують» слабкі місця на позиціях Сил оборони та активно використовують КАБи на лінії розмежування. Втім, здається, вони поки що не мають намірів розширювати плацдарм. Останнім часом українські захисники перехопили кілька штурмових груп окупантів вздовж кордону Харківщини.

«Харківський напрямок загалом не дуже інтенсивний відносно інших. Якщо там інтенсивність і зростає, то це зростання в межах 2-3 боєзіткнень на добу. Це не сотня, як буває під Покровськом», — зауважив речник.

Він додав, що протягом травня ворог значно активізувався на Лиманському напрямку. Росіяни хочуть прорватись до річки Жеребець, щоб закріпитись на позиціях біля водосховища. На окремих ділянках окупантам вдалося перейти річку та закріпитись на обох берегах.

Трегубов зауважив, що росіяни часто атакують невеликими групами штурмовиків на мотоциклах. На його думку, так вони намагаються «проскочити» зону, яка перебуває під пильним контролем українських дронів, щоб закріпитися ближче до українських позицій.

Нагадаємо, на Харківському напрямку ворог перекидає сили між напрямками та перегруповується. Але, на думку експерта Павла Лакійчука, про стратегічний прорив не йдеться через брак резервів.

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