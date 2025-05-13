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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
124
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Окупанти нарощують кількість ППО в Криму: у ЗСУ пояснили причини

В окупованому Криму є доволі насичена протиповітряна оборона ворога.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Окупований Крим

Окупований Крим / © Associated Press

Російські загарбники перекидають в окупований Крим додаткові системи ППО, щоб зберегти контроль над півостровом. Роблять це за рахунок інших регіонів.

Про це в етері телемарафону розповів представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він зазначив, що в окупованому Криму є доволі насичена протиповітряна оборона ворога.

«Іноді це виглядає навіть трохи дивно — для нас, не для них — тому що реальна щільність прикриття в Криму вища, ніж на багатьох інших ділянках, зокрема на території самої Росії», — сказав Плетенчук.

Крим залишається для ворога не лише ключовим логістичним вузлом, а й має велике символічне значення.

Він підкреслив, що українські захисники вже завдали значних втрат російським системам протиповітряної оборони на півострові й продовжують успішно знищувати їх.

Також Плетенчук звернув увагу на те, що через дію санкцій Росія стикається з труднощами в постачанні електронних компонентів для своєї ППО, і наразі в агресора «є серйозні проблеми» в цій сфері.

Раніше повідомлялося, що 12 травня у тимчасово окупованих Керчі та Сімферополі зафіксували масштабні аварійні відключення електроенергії.

Ми раніше інформували, що генерал-лейтенант армії США у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес заявив, що визнання Сполученими Штатами анексії Криму Росією стало б політичною та стратегічною катастрофою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
124
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