Окупанти обстріляли Слов’янськ та Краматорськ: загинув 17-річний хлопець (фото)

Наслідки обстрілу Краматорська та Словʼянська / © t.me/VadymFilashkin

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Російські загарбники вдарили по містах Слов’янськ і Краматорськ на Донеччині. Внаслідок атаки загинув 17-річний юнак, ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

У Слов’янську зафіксовано значні руйнування — пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адміністративні будівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення та 3 автомобілі.

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У Краматорську росіяни вдарили по житловому будинку та промисловій зоні. Наразі відомо про одного пораненого.

Під завалами залишається людина, тривають рятувальні роботи.

«Ворог навмисно цілить у цивільних. Небезпека не зникає ні на день», — наголосив очільник області.

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 21 червня на Сумщині знову пролунали вибухи — обстрілу зазнала Сумська громада.

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Ми раніше інформували, що російська терористична армія здійснила масовану атаку ударними дронами типу «Шахед» на місто Ніжин Чернігівської області.