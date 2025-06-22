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Окупанти обстріляли Слов’янськ та Краматорськ: загинув 17-річний хлопець (фото)
Російські війська атакували Слов’янськ і Краматорськ. Загинув 17-річний хлопець, ще щонайменше троє людей дістали поранення.
Російські загарбники вдарили по містах Слов’янськ і Краматорськ на Донеччині. Внаслідок атаки загинув 17-річний юнак, ще троє людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
У Слов’янську зафіксовано значні руйнування — пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адміністративні будівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення та 3 автомобілі.
У Краматорську росіяни вдарили по житловому будинку та промисловій зоні. Наразі відомо про одного пораненого.
Під завалами залишається людина, тривають рятувальні роботи.
«Ворог навмисно цілить у цивільних. Небезпека не зникає ні на день», — наголосив очільник області.
Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 21 червня на Сумщині знову пролунали вибухи — обстрілу зазнала Сумська громада.
Ми раніше інформували, що російська терористична армія здійснила масовану атаку ударними дронами типу «Шахед» на місто Ніжин Чернігівської області.