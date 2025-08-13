Окупанти під Запоріжжям у пастці: що відбувається на цьому напрямку

Окупанти / © Associated Press

На Запорізькому напрямку окупаційні війська РФ опинилися у критичному становищі. Росіяни з 108-го десантно-штурмового полку, повідомляють про значні втрати у боях за Павлівку.

Про це пише «АТЕШ».

За даними джерел, російське командування наказує підрозділам просуватися до населеного пункту будь-якою ціною. При цьому відсутня будь-яка координація з сусідніми частинами, немає контрбатарейної підтримки та роботи РЕБ. Атаки ведуться майже цілодобово, що призводить до «масштабних втрат» серед особового складу.

Через критичну ситуацію командування почало відправляти у штурмові групи навіть тилові підрозділи та офіцерів, які визнані небажаними. Агентура Атеш передає українським військам точні дані про позиції та пересування ворога, що дозволяє завдавати прицільних ударів та ще більше знижує боєздатність окупантів.

Всередині полку наростає напруга, зростає кількість випадків самовільного залишення позицій. Російських військових і надалі кидають на безглузді атаки, розглядаючи їх як витратний матеріал.

Нагадаємо, протягом минулої доби українські військові зачистили околиці Степногірська, що у Запорізькій області.

Проте ворог просунувся у Никанорівці, Щербинівці та поблизу Петрівки, що у Донецькій області.

Також напередодні аналітики та волонтери повідомили, що російські війська фактично прорвали оборону в напрямку Добропілля та просуваються там. Прорив становить близько 10 км. Аналітики DeepState попередили, що Добропілля впаде швидше, ніж Покровськ, якщо нічого не зміниться.