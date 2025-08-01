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- Війна
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Окупанти почали "зливати" ЗСУ дані про техніку та командні пункти — "Атеш"
Партизанський рух «Атеш» повідомляє, що російські військові дедалі частіше передають ЗСУ цінні розвідувальні дані.
Російський військовий передав партизанам руху «Атеш» позиції танків Т-62 країни-агресорки на Запорізькому напрямку. Дедалі більше окупантів висловлюють готовність до співпраці.
Про це повідомив рух «Атеш».
Агент руху з російської 57-ї окремої бригади зафіксував та оперативно передав координати замаскованих ворожих танків Т-62 на Запорізькому напрямку. Завдяки точним даним українські військові отримали можливість швидко відреагувати та знищити техніку противника.
В «Атеш» стверджують, що дедалі більше російських військових усвідомлюють злочинний характер війни проти України та висловлюють готовність до співпраці.
«Останніми тижнями фіксуються випадки передавання інформації про переміщення техніки, розташування командних пунктів, а також саботажу наказів і навмисного виведення техніки з ладу», — йдеться у повідомленні руху.
До слова, напередодні росіяни почали стверджувати, що захопили Камʼянське у Василівському районі Запорізької області. Але у пресслужбі Сил оборони півдня спростувати цю інформацію. На околицях Кам’янського тривають інтенсивні бої, українські війська тримають позиції та завдають окупантам значних втрат.
За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися та мали успіх у східній частині Запорізької області.
Водночас російська пропаганда заявляла про начебто захоплення Часового Яру у Донецькій області. Однак, президент України Володимир Зеленський спростував ці фейки.