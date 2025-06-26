ТСН у соціальних мережах

Окупанти продовжують просування на Сумщині попри заяви про зупинення

Ситуація залишається складною, зокрема під Юнаківкою, Яблунівкою та Варачиним.

Кирило Шостак
Збройні сили України

Збройні сили України / © СБУ

На півночі Сумської області, зокрема в районах Юнаківки, Яблунівки, Новомихайлівки, Андріївки та Варачиного, російські війська продовжують тактичне просування.

Про це повідомив військовий кореспондент Богдан Мірошников.

За його словами, ситуація більше не є критичною чи повністю неконтрольованою, однак про стабілізацію говорити зарано. Ворог намагається зберегти натиск, і хоча в Андріївці його вдалося вибити, атаки з метою повернення втрачених позицій тривають постійно.

Мірошников критично оцінив офіційні заяви про “зупинення ворога”, зазначивши, що подібні формулювання часто не відповідають реальному стану справ:

“Спочатку говорять, що ситуація стабілізована, ворог зупинений. А через тиждень “зупинений ворог” раптово просунеться на 3–5 км. І що далі? Теж буде “зупинений”?”

Він наголосив, що пригальмування темпів не означає повного зупинення наступу, а події на фронті потребують точного й чесного висвітлення.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові успішно зупинили просування російських військ у прикордонних районах Сумської області.

