Окупанти просунулися із двох боків у напрямку важливого міста — DeepState

Костянтинівка / © Associated Press

Російська армія за минулу добу мала успіхи на Костянтинівському напрямку в Донецькій області. Піхотні групи РФ просунулися біля сіл Берестка та Іванопілля, що розташовані біля міста Костянтинівки.

Про це повідомили аналітики інформаційного ресурсу DeepState.

За даними експертів, загарбники також намагаються здійснювати тиск на українські позиції із боку Ступочок та рухатися в напрямку Костянтинівки.

Видання Reuters пише, що російські війська контролюють територію, розташовану всього за один кілометр від південної околиці Костянтинівки.

Напередодні головком Олександр Сирський повідомив, що у квітні кількість спроб наступу з боку росіян помітно зросла. Він додав, що від 27 квітня російські війська провели 83 атаки на Костянтинівському напрямку.

