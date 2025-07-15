Окупанти / © Associated Press

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Російські війська просунулися на східному напрямку Запорізької області та захопили село Малинівка, що на захід від Гуляйполя. Це перше просування окупантів в цьому районі від часу українського контрнаступу влітку 2023 року.

Про це йдеться у новому звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 14 липня, сили РФ досягли тактичного успіху в районі, де довгий час було відносно спокійно. Аналітики зазначають, що російські війська почали активізуватися на цьому напрямку ще з травня 2025 року, а до Малинівки просунулися наприкінці червня.

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Разом з тим, згідно з вечірнім зведенням Генштабу ЗСУ, за минулу добу противник не вів наступальних дій у цьому районі, однак завдав авіаудару по Білогір’ю.

Нагадаємо, станом на ранок 15 липня ЗСУ знищили 1 036 290 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1230 військових.

Варто зазначити, що за даними видання Bild, Кремль готує новий наступ на Україну до кінця літа, посилюючи авіаудари для знищення ППО.