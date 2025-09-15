Окупанти просунулися на Запоріжжі: деталі з мапою від ISW

Російські військові

Реклама

Російські війська досягли певних успіхів на заході Запорізької області, хоча, за оцінками, мають там сили лише для активної оборони.

Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на геолокаційні відео від 14 вересня, які підтверджують просування армії РФ у східній частині Степногірська, розташованого на захід від Оріхова.

Реклама

На східній частині Запорізького напрямку ISW не зафіксував підтвердженого просування ворога, проте звернув увагу на заяви російських військових блогерів. Вони стверджують, що армія РФ змогла просунутися на захід від Обратного, на схід від Новоіванівки та зайняти частину території у місті.

Крім того, за даними українського ресурсу DeepState, російські сили захопили село Темирівка.

Водночас ISW цитує російського офіцера, який спростовує інформацію про концентрацію військ РФ у Запорізькій області. Він заявив, що російська армія обмежується активною обороною через нестачу ресурсів і не веде масштабного наступу на цьому напрямку.

Мапа бойових дій у Запорізькій області станом на 14 вересня / © Інститут вивчення війни (ISW)

Нагадаємо, раніше Збройні сили України розгромили командний пункт росіян у селі Воскресенка Запорізької області, що призвело до значних втрат серед офіцерського складу. Внаслідок удару підтверджено загибель щонайменше 17 офіцерів та одного рядового. Серед ліквідованих — два підполковники: Дмитро Пашабеков та Руслан Шигабутдінов.

Реклама

До слова, військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що за словами начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про «успіхи» російської армії стоять дві головні цілі на 2025 рік. Це — захоплення Донецької області та створення буферної зони, а також максимальне виснаження ЗСУ.