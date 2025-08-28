- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 6
- Час на прочитання
- 1 хв
Окупанти просунулися під Торецьком, але повністю місто не контролюють - оглядач
Російські війська посилюють тиск на Торецьк: місто ще не повністю захоплене, однак оборона українських сил там добігає кінця. Окупанти просунулися майже до Клебан-Бицького водосховища та дотискають район Щербинівки-Леонідівки.
Російські війська продовжують наступ у районі Торецька на Донеччині. Хоча місто ще не повністю під контролем окупантів, оборона українських захисників там наближається до завершення.
Про це інформує 28 серпня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников
За наявною інформацією, низка українських позицій уже певний час перебувають в оточенні. Вихід із них – це фактично «гра в рулетку». Водночас бої ще тривають на околицях Торецька.
Ворог просунувся майже до Клебан-Бицького водосховища з півдня, південного заходу та південного сходу. Також триває тиск на район Щербинівки та Леонідівки. У подальшому бої можуть розгортатися довкола флангів водосховища, яке є головним природним бар’єром на шляху до Костянтинівки.
Втім, утримання цього рубежу можливе лише за умови надійного контролю флангів. Наразі саме з цим є найбільші проблеми.
Нагадаємо, 24 серпня президент України Володимир Зеленський анонсував позитивні новини щодо результатів роботи Сил оборони на Донеччині.
Згодом головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська успішно контратакували та очистили від окупантів Михайлівку, Зелений Гай і Володимирівку на Донеччині.
Окрім того, в ГУР Міноборони повідомили про звільнення села Новомихайлівки на Донеччині.