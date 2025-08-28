Окупанти просунулися під Торецьком, але повністю місто не контролюють - оглядач

Торецьк

Реклама

Російські війська продовжують наступ у районі Торецька на Донеччині. Хоча місто ще не повністю під контролем окупантів, оборона українських захисників там наближається до завершення.

Про це інформує 28 серпня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников

За наявною інформацією, низка українських позицій уже певний час перебувають в оточенні. Вихід із них – це фактично «гра в рулетку». Водночас бої ще тривають на околицях Торецька.

Реклама

Ворог просунувся майже до Клебан-Бицького водосховища з півдня, південного заходу та південного сходу. Також триває тиск на район Щербинівки та Леонідівки. У подальшому бої можуть розгортатися довкола флангів водосховища, яке є головним природним бар’єром на шляху до Костянтинівки.

Втім, утримання цього рубежу можливе лише за умови надійного контролю флангів. Наразі саме з цим є найбільші проблеми.

Нагадаємо, 24 серпня президент України Володимир Зеленський анонсував позитивні новини щодо результатів роботи Сил оборони на Донеччині.

Згодом головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська успішно контратакували та очистили від окупантів Михайлівку, Зелений Гай і Володимирівку на Донеччині.

Реклама

Окрім того, в ГУР Міноборони повідомили про звільнення села Новомихайлівки на Донеччині.