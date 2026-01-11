ТСН у соціальних мережах

Окупанти просунулися у Вовчанську та Покровську — DeepState (мапа)

За даними фахівців, російські окупаційні війська змогли просунутися у двох областях.

Окупанти просунулися у Вовчанську та Покровську — DeepState (мапа)

Окупанти просунулися у Вовчанську та Покровську Мапа DeepState / © Deepstatemap

Ворог просунувся Харківщині та Покровському напрямку — у Вовчанську, Покровську та поблизу селища Вільча Чугуївського району.

Аналітики DeepState оновили інтерактивну карту бойових дій, зафіксувавши зміну лінії зіткнення на кількох ділянках фронту.

Основні зміни на мапі

Згідно з останніми оновленнями, ворожа активність на Харківщині призвела до просування окупантів безпосередньо у місті Вовчанськ, де тривають запеклі вуличні бої. Також зафіксовано просування ворога в районі населеного пункту Вільча.

Ворог просунувся Харківщині Мапа DeepState

Ворог просунувся Харківщині Мапа DeepState

На Донеччині, на Покровському напрямку, ситуація залишається вкрай складною. Аналітики фіксують рух противника у самому Покровську.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що попри шалений тиск, українські воїни тримають позиції в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Зазначимо, що оборона Покровська та Мирнограда на Донеччині триває, проте агломерація вже третій місяць перебуває в умовах оперативного оточення.

