Окупанти просунулися у Вовчанську та Покровську — DeepState (мапа)
За даними фахівців, російські окупаційні війська змогли просунутися у двох областях.
Ворог просунувся Харківщині та Покровському напрямку — у Вовчанську, Покровську та поблизу селища Вільча Чугуївського району.
Аналітики DeepState оновили інтерактивну карту бойових дій, зафіксувавши зміну лінії зіткнення на кількох ділянках фронту.
Основні зміни на мапі
Згідно з останніми оновленнями, ворожа активність на Харківщині призвела до просування окупантів безпосередньо у місті Вовчанськ, де тривають запеклі вуличні бої. Також зафіксовано просування ворога в районі населеного пункту Вільча.
На Донеччині, на Покровському напрямку, ситуація залишається вкрай складною. Аналітики фіксують рух противника у самому Покровську.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що попри шалений тиск, українські воїни тримають позиції в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.
Зазначимо, що оборона Покровська та Мирнограда на Донеччині триває, проте агломерація вже третій місяць перебуває в умовах оперативного оточення.