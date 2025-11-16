Окупанти просунулися у Запорізькій області: в ISW кажуть про захоплення села

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Росіяни нещодавно мали черговий «успіх» на сході Запорізької області.

Про це повідомляє у звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти посилаються на геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 листопада, на яких російські війська піднімають прапори в Яблучному, на північному сході від Гуляйполя. Це свідчить про те, що війська РФ, ймовірно, захопили це село.

Аналітики наводять також повідомлення російських джерел про те, що війська РФ просувалися на захід від Веселого та в напрямку Зеленого Гаю, обидва на схід від Гуляйполя. Підтвердження цим заявам в ISW не мають.

Речник Сил оборони півдня полковник Владислав Волошин заявив, що українські підрозділи відійшли з позицій поблизу Новоуспенівського та Нового (на північний схід від Гуляйполя), а бої тривають за Рівнопілля, Яблукове та Солодке. За даними Південного оперативного командування, 11 листопада змішані удари росіян знищили українські оборонні позиції та змусили війська відступити з району Рівнопілля.

Крім того, повідомляється, що протягом кількох місяців росіяни ведуть кампанію з ураження наземних комунікацій України (доріг, трас, залізничних ліній) у напрямках Гуляйполя та Великомихайлівки. Ця тактика нагадує операції проти Покровська, які почалися навесні-влітку 2025 року й передували спробам захоплення міста восени. Аналітики ISW заявляють, що останнім часом російські війська посилили інфільтраційні дії та «досягли певних локальних успіхів» у напрямку Гуляйполя. Воєнкори РФ також стверджують, що однією з їхніх цілей є перерізання траси Т-0401 Покровське-Гуляйполе.

Нагадаємо, росіяни почали штурмувати ще одне село у Дніпропетровській області — Новопавлівку. Для цього армія РФ під час густого туману встановила понтонну переправу між населеними пунктами Дачне та Ялта та перекинула близько десяти одиниць військової техніки.

Через тиск ворога підрозділи Сил оборони вимушено залишили позиції біля п’яти населених пунктів у Запорізькій області. Йдеться про села Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка та Новомиколаївка.