Окупанти просуваються на Сумщині: яка ситуація біля кордону

Війна в Україні триває / © Associated Press

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Російські війська нещодавно просунулися в північно-східну Басівку Сумської області (на північний схід від міста Суми).

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Російські воєнкори стверджували, що українські війська зберігають позиції в Олешні та Горналі (на південний захід від Гуєво) і що бої тривають у Курській області поблизу Гоголевки та Олешні та на півночі Сумської області на північ від міста Суми поблизу Володимирівки та Веселівки та на північний схід від міста Суми поблизу Журавки та Басівки.

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Російські воєнкори також стверджували, що українські сили контратакували з Гуєвого.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни готують новий наступ на Харківщині, Сумщині та Запоріжжі.

“За даними нашої розвідки, Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Вони затягують переговори й намагаються втягнути США в нескінченні беззмістовні дискусії про фальшиві „умови“, щоб виграти час, а потім спробувати захопити ще більше земель”, — наголосив Зеленський.