Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Окупанти рахують збитки: Генштаб підтвердив ураження комбінату в Алчевську

Сили оборони України завдали серії ударів по тимчасово окупованих територіях.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
ЗСУ знищують ворога на нашій землі

ЗСУ знищують ворога на нашій землі / © Associated Press

Підрозділи Сил оборони України завдали низку ударів по військових і промислових об’єктах Росії та на тимчасово окупованих територіях. Серед уражених цілей — пускова установка ЗРК С-400, металургійний комбінат і військовий ешелон.

Про це повідомили у Генштабі.

«У районі села Гвардійське (ТОТ АР Крим) підтверджено ураження дороговартісної пускової установки зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 „Тріумф“. На тимчасово окупованій Луганщині уражено Алчевський металургійний комбінат, який задіяний у виробництві боєприпасів великого калібру. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу», — йдеться у повідомленні.

Серед іншого — у районі селища Новосвітлівка (ТОТ Луганської області) зафіксовані влучання у військовий ешелон окупантів.

Крім того, за минулу добу завдано серії уражень по пунктах управління та районах зосередження живої сили агресора:

  • у районі Гуляйполя Запорізької області уражено пункт управління БпЛА

  • у районі села Нова Таволжанка (Бєлгородська обл., РФ) зафіксовано ураження району зосередження живої сили противника

  • кілька скупчень особового складу ворога уражено в районах населених пунктів Березове Дніпропетровської області, Басівка на Сумщині та Гуляйполе на Запоріжжі

Нагадаємо, Сили оборони України уразили російський радіолокаційний комплекс «Валдай» у районі Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим.

Крім цього, українські сили уразили склади матеріально-технічних засобів противника у районах Рибинського (ТОТ Донецької області) та Новоселівки (ТОТ Запорізької області).

Також завдано ураження району зосередження живої сили противника в районі Дорожнього на тимчасово окупованій території Донецької області. Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

