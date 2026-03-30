Окупанти рахують збитки: Генштаб підтвердив ураження комбінату в Алчевську

ЗСУ знищують ворога на нашій землі

Підрозділи Сил оборони України завдали низку ударів по військових і промислових об’єктах Росії та на тимчасово окупованих територіях. Серед уражених цілей — пускова установка ЗРК С-400, металургійний комбінат і військовий ешелон.

Про це повідомили у Генштабі.

«У районі села Гвардійське (ТОТ АР Крим) підтверджено ураження дороговартісної пускової установки зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 „Тріумф“. На тимчасово окупованій Луганщині уражено Алчевський металургійний комбінат, який задіяний у виробництві боєприпасів великого калібру. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу», — йдеться у повідомленні.

Серед іншого — у районі селища Новосвітлівка (ТОТ Луганської області) зафіксовані влучання у військовий ешелон окупантів.

Крім того, за минулу добу завдано серії уражень по пунктах управління та районах зосередження живої сили агресора:

у районі Гуляйполя Запорізької області уражено пункт управління БпЛА

у районі села Нова Таволжанка (Бєлгородська обл., РФ) зафіксовано ураження району зосередження живої сили противника

кілька скупчень особового складу ворога уражено в районах населених пунктів Березове Дніпропетровської області, Басівка на Сумщині та Гуляйполе на Запоріжжі

Нагадаємо, Сили оборони України уразили російський радіолокаційний комплекс «Валдай» у районі Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим.

Крім цього, українські сили уразили склади матеріально-технічних засобів противника у районах Рибинського (ТОТ Донецької області) та Новоселівки (ТОТ Запорізької області).

Також завдано ураження району зосередження живої сили противника в районі Дорожнього на тимчасово окупованій території Донецької області. Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.