Війна
539
2 хв

Окупанти розстріляли двох полонених бійців ЗСУ у Покровському районі (фото)

Під час ворожого штурму у селі Шахове двоє бійців ЗСУ потрапили в полон і були страчені на місці.

Ірина Лаб'як
Фото з місця розстрілу двох українських військовополонених у Покровському районі

Фото з місця розстрілу двох українських військовополонених у Покровському районі / © Офіс Генерального прокурора

Російські військові 27 грудня розстріляли двох українських захисників у Покровському районі. Перед вбивством окупанти змусили одного з бійців роздягнутися, після чого відкрили вогонь по обеззброєних полонених.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Під час штурму позицій у селі Шахове Покровського району 27 грудня російські окупанти взяли у полон двох військових ЗСУ. Українські захисники виконували бойове завдання на одній із позицій.

Погрожуючи вогнепальною зброєю, загарбники змусили одного з українських полонених частково роздягнутися, а після цього розстріляли обох беззбройних захисників. Після загибелі військовополонених, російські бійці зняли одяг і з другого вже вбитого захисника.

В Офісі генпрокурора нагадали, що умисне вбивство військовополонених — грубе порушення Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та конкретних осіб, які скоїли цей злочин.

Фото з місця розстрілу двох українських військовополонених у Покровському районі / © Офіс Генерального прокурора

Фото з місця розстрілу двох українських військовополонених у Покровському районі / © Офіс Генерального прокурора

Фото з місця розстрілу двох українських військовополонених у Покровському районі / © Офіс Генерального прокурора

Фото з місця розстрілу двох українських військовополонених у Покровському районі / © Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, російські військові розстріляли трьох українських бійців, які потрапили в полон 20 грудня на південь від Гуляйполя на Запоріжжі. За даними аналітиків DeepState, це сталося, коли військові однієї з механізованих бригад намагалися зайняти позиції, самовільно залишені іншим підрозділом, проте потрапили в засідку.

