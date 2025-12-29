- Дата публікації
Окупанти розстріляли двох полонених бійців ЗСУ у Покровському районі (фото)
Під час ворожого штурму у селі Шахове двоє бійців ЗСУ потрапили в полон і були страчені на місці.
Російські військові 27 грудня розстріляли двох українських захисників у Покровському районі. Перед вбивством окупанти змусили одного з бійців роздягнутися, після чого відкрили вогонь по обеззброєних полонених.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.
Під час штурму позицій у селі Шахове Покровського району 27 грудня російські окупанти взяли у полон двох військових ЗСУ. Українські захисники виконували бойове завдання на одній із позицій.
Погрожуючи вогнепальною зброєю, загарбники змусили одного з українських полонених частково роздягнутися, а після цього розстріляли обох беззбройних захисників. Після загибелі військовополонених, російські бійці зняли одяг і з другого вже вбитого захисника.
В Офісі генпрокурора нагадали, що умисне вбивство військовополонених — грубе порушення Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та конкретних осіб, які скоїли цей злочин.
Нагадаємо, російські військові розстріляли трьох українських бійців, які потрапили в полон 20 грудня на південь від Гуляйполя на Запоріжжі. За даними аналітиків DeepState, це сталося, коли військові однієї з механізованих бригад намагалися зайняти позиції, самовільно залишені іншим підрозділом, проте потрапили в засідку.