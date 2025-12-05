ТСН у соціальних мережах

Війна
173
1 хв

Окупанти розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському – DeepState

Російські окупанти продовжують вбивати полонених українських військових. Чергову страту беззбройного захисника України вони здійснили у Свято-Покровському поблизу Сіверська.

Анастасія Павленко
Ворог продовжує хизуватися своїми воєнними злочинами

Росіяни розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському.

Про це повідомили аналітики DeepState.

«На відео, опублікованим противником, штурмова група окупантів бере в полон солдата Сил оборони, який виходить з укриття з піднятими руками, і одразу після виходу отримує чергу з автомата та падає на порозі будинку», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, західніше села Зелений Гай Запорізької області росіяни розстріляли п’ятьох українських військових.

Російські війська взяли українських військових у полон у посадці, розмістили їх в один ряд, а після проведення допиту, розстріляли їх.

Нещодавно на Гуляйпільському напрямку росіяни розстріляли трьох українських полонених військових.

173
