- Категорія
- Війна
- 173
- 1 хв
Окупанти розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському – DeepState
Російські окупанти продовжують вбивати полонених українських військових. Чергову страту беззбройного захисника України вони здійснили у Свято-Покровському поблизу Сіверська.
Росіяни розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському.
Про це повідомили аналітики DeepState.
«На відео, опублікованим противником, штурмова група окупантів бере в полон солдата Сил оборони, який виходить з укриття з піднятими руками, і одразу після виходу отримує чергу з автомата та падає на порозі будинку», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, західніше села Зелений Гай Запорізької області росіяни розстріляли п’ятьох українських військових.
Російські війська взяли українських військових у полон у посадці, розмістили їх в один ряд, а після проведення допиту, розстріляли їх.
Нещодавно на Гуляйпільському напрямку росіяни розстріляли трьох українських полонених військових.