ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
2 хв

Окупанти рвуться на Дніпропетровщину, але їхні зусилля марні — ОСУВ «Хортиця»

Російські окупаційні війська не змогли прорватися до Дніпропетровської області. Всі спроби вийти на адміністративні кордони регіону залишаються безуспішними.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Російських загарбників немає ані в Дніпропетровській області, ані на її адміністративному кордоні. Намагання окупантів просунутися вглиб регіону зазнають поразки.

Про це в етері телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майор Віктор Трегубов, передає АрміяInform.

«Ворога вдається стримувати, хоча великих зусиль вони докладають саме там. Це зараз один з двох основних напрямків противника. Причому це є певною зміною у порівнянні з тим, що було раніше. Якщо на тому ж Лиманському тиск стабільний вже тривалий час, то до виконання завдання із виходу на адмінкордони Дніпровщини вони приступили десь у квітні. Явно хотіли зробити це до 9 травня, але, як бачимо, не вдалося», — зазначив речник.

За його словами, бої в цьому секторі мають специфічний характер через наявність численних населених пунктів і великих відкритих просторів між ними.

«Це виглядає як спроба росіян протягнутися до цих населених пунктів такі собі щупальця, закріпитися і піти далі. Але безуспішно», — пояснив Трегубов.

Він наголосив, що противника немає ні на території області, ні безпосередньо на її кордоні.

Крім того, на Новопавлівському напрямку росіяни також намагаються просунутися в бік Дніпропетровщини, але результатів не досягають.

«Слід зрозуміти, що це для нас два напрямки, а для них фактично західна частина Покровського напрямку. Так само безуспішні намагання росіян прориватися на сусідніх напрямках через Часів Яр, Торецьк та навколишні села», — додав речник.

Раніше повідомлялося, що Росії знадобляться десятки років і мільйони втрат, аби вийти на адмінмежі Донецької області — наразі це виглядає як недосяжна мета.

Ми раніше інформували, що російські окупаційні війська можуть розпочати наступ на Суми у разі захоплення певних тактично важливих населених пунктів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie