Війна в Україні / © Associated Press

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Російських загарбників немає ані в Дніпропетровській області, ані на її адміністративному кордоні. Намагання окупантів просунутися вглиб регіону зазнають поразки.

Про це в етері телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майор Віктор Трегубов, передає АрміяInform.

«Ворога вдається стримувати, хоча великих зусиль вони докладають саме там. Це зараз один з двох основних напрямків противника. Причому це є певною зміною у порівнянні з тим, що було раніше. Якщо на тому ж Лиманському тиск стабільний вже тривалий час, то до виконання завдання із виходу на адмінкордони Дніпровщини вони приступили десь у квітні. Явно хотіли зробити це до 9 травня, але, як бачимо, не вдалося», — зазначив речник.

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За його словами, бої в цьому секторі мають специфічний характер через наявність численних населених пунктів і великих відкритих просторів між ними.

«Це виглядає як спроба росіян протягнутися до цих населених пунктів такі собі щупальця, закріпитися і піти далі. Але безуспішно», — пояснив Трегубов.

Він наголосив, що противника немає ні на території області, ні безпосередньо на її кордоні.

Крім того, на Новопавлівському напрямку росіяни також намагаються просунутися в бік Дніпропетровщини, але результатів не досягають.

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«Слід зрозуміти, що це для нас два напрямки, а для них фактично західна частина Покровського напрямку. Так само безуспішні намагання росіян прориватися на сусідніх напрямках через Часів Яр, Торецьк та навколишні села», — додав речник.

Раніше повідомлялося, що Росії знадобляться десятки років і мільйони втрат, аби вийти на адмінмежі Донецької області — наразі це виглядає як недосяжна мета.

Ми раніше інформували, що російські окупаційні війська можуть розпочати наступ на Суми у разі захоплення певних тактично важливих населених пунктів.