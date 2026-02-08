Окупанти самі визнали розстріл цивільних під Покровськом — перехоплення ГУР

Військовий РФ / © Associated Press

Російські окупанти відкрито обговорювали вбивства цивільних у Покровську та втечу зі своїх позицій після скоєного злочину.

Про це свідчить радіоперехоплення, оприлюднене Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, в околицях Покровська двоє військових армії РФ розстріляли місцевих жителів та втекли з позицій. Це підтверджує офіцер 30-ї окремої мотострілецької бригади 3-ї армії РФ у перехопленій розмові. Він каже:

“Дивись, там два "карандашика", два "карандашика", можуть до вас в район прийти, ці п…раси мирних людей розстріляли і з'…лися”.

У перехопленні також звучить наказ щодо затримання причетних до злочину:

“Тому якщо їх побачите, то всіх затримуйте, як тільки їх побачите, всіх зв'язати”.

У ГУР наголошують, що системні вбивства цивільних осіб та позасудові страти російських військовослужбовців є свідомою політикою держави-агресора.

“За кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата”, — підкреслили в українській розвідці.

Нагадаємо, Служба безпеки України зібрала докази воєнного злочину, скоєного військовослужбовцем російської армії Сергієм Скобєлєвим, який потрапив у полон ЗСУ. Слідство встановило, що цей російський солдат був учасником розстрілу 9 українських військовополонених.

Раніше повідомлялось, що на Покровсько-Мирноградському напрямку Донецької області тривають інтенсивні бої. Зокрема, російські війська накопичують сили у південних частинах Покровська та Мирнограда, готуючись до подальших атак у північному напрямку.