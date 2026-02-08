- Дата публікації
- Категорія
- Війна
Окупанти самі визнали розстріл цивільних під Покровськом — перехоплення ГУР
Українська розвідка опублікувала радіоперехоплення, у якому російські військові зізнаються в розстрілі мирних жителів біля Покровська.
Російські окупанти відкрито обговорювали вбивства цивільних у Покровську та втечу зі своїх позицій після скоєного злочину.
Про це свідчить радіоперехоплення, оприлюднене Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.
За даними ГУР, в околицях Покровська двоє військових армії РФ розстріляли місцевих жителів та втекли з позицій. Це підтверджує офіцер 30-ї окремої мотострілецької бригади 3-ї армії РФ у перехопленій розмові. Він каже:
“Дивись, там два "карандашика", два "карандашика", можуть до вас в район прийти, ці п…раси мирних людей розстріляли і з'…лися”.
У перехопленні також звучить наказ щодо затримання причетних до злочину:
“Тому якщо їх побачите, то всіх затримуйте, як тільки їх побачите, всіх зв'язати”.
У ГУР наголошують, що системні вбивства цивільних осіб та позасудові страти російських військовослужбовців є свідомою політикою держави-агресора.
“За кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата”, — підкреслили в українській розвідці.
Нагадаємо, Служба безпеки України зібрала докази воєнного злочину, скоєного військовослужбовцем російської армії Сергієм Скобєлєвим, який потрапив у полон ЗСУ. Слідство встановило, що цей російський солдат був учасником розстрілу 9 українських військовополонених.
Раніше повідомлялось, що на Покровсько-Мирноградському напрямку Донецької області тривають інтенсивні бої. Зокрема, російські війська накопичують сили у південних частинах Покровська та Мирнограда, готуючись до подальших атак у північному напрямку.