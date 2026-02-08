ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

Окупанти самі визнали розстріл цивільних під Покровськом — перехоплення ГУР

Українська розвідка опублікувала радіоперехоплення, у якому російські військові зізнаються в розстрілі мирних жителів біля Покровська.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Військовий РФ

Військовий РФ / © Associated Press

Російські окупанти відкрито обговорювали вбивства цивільних у Покровську та втечу зі своїх позицій після скоєного злочину.

Про це свідчить радіоперехоплення, оприлюднене Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, в околицях Покровська двоє військових армії РФ розстріляли місцевих жителів та втекли з позицій. Це підтверджує офіцер 30-ї окремої мотострілецької бригади 3-ї армії РФ у перехопленій розмові. Він каже:

“Дивись, там два "карандашика", два "карандашика", можуть до вас в район прийти, ці п…раси мирних людей розстріляли і з'…лися”.

У перехопленні також звучить наказ щодо затримання причетних до злочину:

“Тому якщо їх побачите, то всіх затримуйте, як тільки їх побачите, всіх зв'язати”.

У ГУР наголошують, що системні вбивства цивільних осіб та позасудові страти російських військовослужбовців є свідомою політикою держави-агресора.

“За кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата”, — підкреслили в українській розвідці.

Нагадаємо, Служба безпеки України зібрала докази воєнного злочину, скоєного військовослужбовцем російської армії Сергієм Скобєлєвим, який потрапив у полон ЗСУ. Слідство встановило, що цей російський солдат був учасником розстрілу 9 українських військовополонених.

Раніше повідомлялось, що на Покровсько-Мирноградському напрямку Донецької області тривають інтенсивні бої. Зокрема, російські війська накопичують сили у південних частинах Покровська та Мирнограда, готуючись до подальших атак у північному напрямку.

Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie