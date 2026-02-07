Окупанти шукають людей для реєстрації Starlink: скільки платять і що загрожує

Війна в Україні

Для російських військових наявність супутникового зв’язку на фронті є критично важливою, тому вони намагаються отримати термінали будь-якими методами, залучаючи до цього громадян України.

Про це повідомив фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку, радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Схема ворога та розцінки на зраду

За словами експерта, противник організував цілу мережу з пошуку людей, які погодяться легально оформити термінали Starlink на своє ім’я у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), щоб потім передати їх окупантам.

Попит на таку «послугу» серед росіян високий, проте охочих ризикувати свободою небагато. Через це суми винагороди постійно зростають.

«Зрадники особливо не поспішають, і пропозиції вже доходять до 10 000 гривень», — зазначив Бескрестнов.

Схема «заробітку» / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Як вираховуватимуть колаборантів

Фахівець наголосив, що спроби заробити на допомозі окупантам приречені на провал. Українські відповідні служби мають чіткий механізм виявлення таких осіб.

Ідентифікація відбуватиметься шляхом звірки серійних номерів терміналів. Коли українські військові захоплюють ворожі позиції або знищують техніку окупантів, до їхніх рук часто потрапляють і системи Starlink. Номери цих трофейних терміналів будуть перевірятися через базу даних ЦНАПів, де зафіксовано, хто саме оформив цей пристрій.

Яка відповідальність

Сергій «Флеш» попередив «любителів легких грошей» про вкрай серйозні наслідки. Дії з передавання засобів зв’язку ворогу кваліфікують як державну зраду та пособництво окупантам.

Якщо з’ясується, що оформлений на громадянина України Starlink використовувався ворогом для координації атак, що призвели до загибелі українських військових чи цивільних, покарання буде максимальним.

«Любителі легких грошей отримають 15 років або довічне ув’язнення, якщо цей Старлінк стане причиною загибелі людей», — підсумував експерт.

Нагадаємо, «Флеш» також повідомляв, що російські окупанти намагаються знайти обхідні шляхи та планують залучати зрадників в Україні для повторної активації заблокованих терміналів. За його словами, йдеться про примітивні схеми, зокрема спроби реєстрації обладнання через ЦНАП або використання фіктивних структур.

Водночас у Міноборони запевняють, що всі подібні спроби будуть оперативно виявлятися, а незаконно активовані термінали — блокуватися. Осіб, які погодяться співпрацювати з ворогом, попереджають про реальну кримінальну відповідальність та ув’язнення.