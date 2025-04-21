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Окупанти тікають подалі від Покровська: в ЗСУ назвали причину
Противник прагнув перерізати важливу трасу з Дніпропетровської області, що веде до Покровська, однак їхні спроби зазнали краху.
Російські окупанти активізували штурмові дії на Покровському напрямку Донецької області, однак зазнають серйозних втрат та поступово відступають з околиць міста.
Про це 21 квітня повідомив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону.
«Йдеться про позиції на захід від міста. Там, де вони, в принципі, потихесеньку відповзали вже з березня. Вони дуже активно намагалися наступати, щоб перерізати трасу з Павлограда на Покровськ, але у них це не вийшло. Наступ було зупинено, коли українські сили відбили Котлине», — зазначив речник.
Він також зауважив, що окупанти мають проблеми з технікою. Під час останніх штурмів на цьому напрямку ворог змушений був використовувати мотоцикли.
«Було зафіксовано півтора десятка БТРів, але також і близько 90 мотоциклів. Поїхав цілий мотоклуб. Це, мабуть, більше про економію коштів, ніж про ефективність з бойової точки зору», — додав Трегубов.
За його словами, зараз росіяни повільно відступають із західних околиць Покровська в бік південних — тих самих, з яких починали наступ.
Нагадаємо, за словами командира екіпажу БпЛА «Кара Небесна» бригади «Рубіж» Адрія Отченаш, Росія не дотримується перемир’їв і використовує затишшя на фронті для ротації особового складу та підготовки нових атак.