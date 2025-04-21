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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Війна
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Окупанти тікають подалі від Покровська: в ЗСУ назвали причину

Противник прагнув перерізати важливу трасу з Дніпропетровської області, що веде до Покровська, однак їхні спроби зазнали краху.

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Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Російські війська не змогли прорватися до стратегічно важливої траси на Покровському напрямку

Російські війська не змогли прорватися до стратегічно важливої траси на Покровському напрямку

Російські окупанти активізували штурмові дії на Покровському напрямку Донецької області, однак зазнають серйозних втрат та поступово відступають з околиць міста.

Про це 21 квітня повідомив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону.

«Йдеться про позиції на захід від міста. Там, де вони, в принципі, потихесеньку відповзали вже з березня. Вони дуже активно намагалися наступати, щоб перерізати трасу з Павлограда на Покровськ, але у них це не вийшло. Наступ було зупинено, коли українські сили відбили Котлине», — зазначив речник.

Він також зауважив, що окупанти мають проблеми з технікою. Під час останніх штурмів на цьому напрямку ворог змушений був використовувати мотоцикли.

«Було зафіксовано півтора десятка БТРів, але також і близько 90 мотоциклів. Поїхав цілий мотоклуб. Це, мабуть, більше про економію коштів, ніж про ефективність з бойової точки зору», — додав Трегубов.

За його словами, зараз росіяни повільно відступають із західних околиць Покровська в бік південних — тих самих, з яких починали наступ.

Нагадаємо, за словами командира екіпажу БпЛА «Кара Небесна» бригади «Рубіж» Адрія Отченаш, Росія не дотримується перемир’їв і використовує затишшя на фронті для ротації особового складу та підготовки нових атак.

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