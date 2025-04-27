- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 409
- Час на прочитання
- 1 хв
Окупанти вдарили по сільгосппідприємству на Дніпропетровщині: загинули тварини
Загинуло 500 голів свійських тварин.
Армія РФ потужно вдарила по Дніпропетровщині 27 квітня. Постраждали підприємства та житловий будинок.
Про це повідомляє ДСНС.
У Павлоградському районі ворог поцілив по сільгосппідприємству. Загинуло 500 голів свійських тварин.
“В Синельниківському районі значних руйнувань зазнало два підприємства та пошкоджено житловий будинок”, — йдеться у повідомленні.