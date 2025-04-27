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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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409
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Окупанти вдарили по сільгосппідприємству на Дніпропетровщині: загинули тварини

Загинуло 500 голів свійських тварин.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Дніпропетровщину

Атака на Дніпропетровщину / © ДСНС

Армія РФ потужно вдарила по Дніпропетровщині 27 квітня. Постраждали підприємства та житловий будинок.

Про це повідомляє ДСНС.

У Павлоградському районі ворог поцілив по сільгосппідприємству. Загинуло 500 голів свійських тварин.

“В Синельниківському районі значних руйнувань зазнало два підприємства та пошкоджено житловий будинок”, — йдеться у повідомленні.

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