Окупанти провели обшуки в будинках кримських татар / © УНІАН

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Співробітники ФСБ РФ провели обшуки в чотирьох оселях у селі Орталан (окупаційна назва — Земляничне) в Криму.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Цього разу ФСБ-шні карателі вривалися до будинків кримських татар, що мешкають у селі Ortalan (окупанти називають його Земляничне) Карасувбазарського/Білогірського району. У чотирьох будинках кримських татар карателі шукали зброю та інші заборонені предмети, включаючи книги, внесені до заборонених списків», — йдеться в повідомленні.

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Однією з цілей окупантів став будинок батьків кримськотатарської журналістки Гульсум Халілової, яка працює на телеканалі ATR.

«Карателі, які увірвалися до родини Халілових, проігнорували повідомлення про те, що 75-річний Халілов Халіл кілька днів тяжко хворіє і тому перебуває в ліжку. Озброєні ФСБ-шники в масках обшукали всі приміщення в будинку та вилучили всі електронні пристрої, включаючи телефони», — зазначив Чубаров.

ФСБ перекрила всі входи до двору. Під час обшуку здоров’я літнього чоловіка різко погіршилося — його доправили до лікарні.

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