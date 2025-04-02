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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Окупанти вдерлися до домівок кримських татар з обшуками — голова Меджлісу

Російські силовики шукали зброю та книги. Під час обшуку 75-річному чоловіку стало зле.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Обшуки в Криму

Окупанти провели обшуки в будинках кримських татар / © УНІАН

Співробітники ФСБ РФ провели обшуки в чотирьох оселях у селі Орталан (окупаційна назва — Земляничне) в Криму.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Цього разу ФСБ-шні карателі вривалися до будинків кримських татар, що мешкають у селі Ortalan (окупанти називають його Земляничне) Карасувбазарського/Білогірського району. У чотирьох будинках кримських татар карателі шукали зброю та інші заборонені предмети, включаючи книги, внесені до заборонених списків», — йдеться в повідомленні.

Однією з цілей окупантів став будинок батьків кримськотатарської журналістки Гульсум Халілової, яка працює на телеканалі ATR.

«Карателі, які увірвалися до родини Халілових, проігнорували повідомлення про те, що 75-річний Халілов Халіл кілька днів тяжко хворіє і тому перебуває в ліжку. Озброєні ФСБ-шники в масках обшукали всі приміщення в будинку та вилучили всі електронні пристрої, включаючи телефони», — зазначив Чубаров.

ФСБ перекрила всі входи до двору. Під час обшуку здоров’я літнього чоловіка різко погіршилося — його доправили до лікарні.

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи вимагав Трамп визнати Крим російським.

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