Окупанти відкрили нову ділянку штурмів на Запоріжжі: ЗСУ розкрили небезпечну ціль ворога

ЗСУ на фронті / © СБУ

На Запорізькому напрямку окупанти відкрили нову, небезпечну ділянку для штурмів, прагнучи взяти під контроль ключові населені пункти.

Про це розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

Загалом у південній оперативній зоні противник активно застосовує керовані та некеровані авіаційні бомби, а також постійно збільшує кількість ударів дронами-камікадзе. Через погіршення погодних умов ворог останніми днями також суттєво наростив інтенсивність артилерійських обстрілів.

Новий плацдарм окупантів: Кам’янське і Степове

Критична ситуація зберігається на ділянці лінії бойового зіткнення, де розташовані населені пункти Кам’янське, Приморське і Плавні.

«Противник намагається остаточно взяти під контроль Кам’янське і Плавні, а також витіснити Сили оборони з позицій, які є в цих населених пунктах та продовжити далі рух у напрямку Степногірська», — пояснив Волошин.

Крім того, окупанти відкрили нову ділянку для штурмових дій неподалік Степногірська, але зі сходу — це населений пункт Степове. За останні дні ворог провів там кілька штурмів, але, як повідомив речник, усі вони були безрезультатними.

Найгарячіший напрямок: бої тривають до півночі

Найбільшу активність противник демонструє на Гуляйпільському напрямку, поблизу населеного пункту Полтавка, який ворог прагне взяти під свій контроль. Щодня там фіксують від 5 до 7 і більше бойових зіткнень.

Військовий додав, що з огляду на тривалість світлової частини доби, бої на цій ділянці тривають практично весь день та півночі.

Владислав Волошин підкреслив, що просування окупантів у бік Степногірська несе пряму загрозу для обласного центру. Від цього плацдарму до Запоріжжя залишається приблизно 20–22 км.

Якщо ворог зможе просунутися ближче, він отримає змогу застосовувати додаткові види озброєння, які раніше були для них недосяжними:

FPV-дрони (зокрема на оптоволокні);

баражуючі боєприпаси типу «Молнія» і «Ланцет».

На Придніпровському (Херсонському) напрямку ворог не припиняє спроб штурмувати позиції ЗСУ в районі залізничного та автомобільного Антонівських мостів. Окупанти також постійно завдають авіаційних ударів по правобережжю, зокрема по Херсону.

Водночас вся острівна зона в дельті Дніпра, як запевнив речник, перебуває під контролем Сил оборони України. За його словами, росіяни іноді намагаються висадити на певні острови своїх спостерігачів, проте збудувати там серйозні укріплення неможливо через природні умови: «Копнув лопатою та відразу поступає вода».

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що росіяни активно просуваються на фронті. Втім, на Покровському напрямку втрати російської піхоти зросли на третину. Втрати російської піхоти зросли на 30% у вересні порівняно з серпнем, а українські оператори безпілотників розширили зону ураження і можуть запускати безпілотники FPV за кілька кілометрів позаду російських позицій.