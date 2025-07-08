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- Війна
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Російські військові відкрили вогонь по власному солдатові: він намагався здатися в полон ЗСУ
Армія РФ цілились у власного солдата, який намагався здатися в полон на Запорізькому напрямку.
На Запорізькому напрямку російські військові відкрили вогонь по своєму ж бійцю, який намагався здатися в полон Силам оборони України.
Відео опублікував керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
На кадрах видно, як російський солдат, піднявши руки, біжить за українським дроном, який вказував йому шлях до позицій 65-ї окремої механізованої бригади. Проте його «побратими» вирішили не допустити здачі в полон, ліквідувавши власного бійця за допомогою боєприпасів, скинутих з російського БПЛА.
Попри те, що окупанту деякий час вдавалося ухилятися від вибухів, внаслідок осколкових поранень він загинув, так і не діставшись українських позицій. Цей випадок яскраво ілюструє цинічну реальність російської армії, де девіз «Своїх не кидаємо» виявляється брехнею, а солдати перетворюються на «гарматне м’ясо».
Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило чергове перехоплення, яке викриває політику російського командування: погрози стратою за «неправильні» рішення.