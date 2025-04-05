Окупанти відмовляються від мобільних телефонів: у чому причина

Російські окупанти в Україні / © Associated Press

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Командування 14-го армійського корпусу збройних сил РФ наказало всім підрозділам у Херсонській області відмовитися від мобільного зв’язку. Від 15 квітня комунікація відбуватиметься винятково через провідний телефонний зв’язок.

Про це повідомляє рух опору «Атеш» з посиланням на свого агентів у складі російської 80-ї омсбр.

Причиною заборони мобільних телефонів стали серйозні втрати через дії українських засобів радіоелектронної розвідки (РЕР), які дозволяють точно визначати координати та завдавати ударів по штабам та позиціям.

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За інформацією агента «Атеш», російське командування цю проблему тривалий час ігнорувало, поки кількість влучань не зросла в рази.

«Тепер управляти військами стало складніше, і багато офіцерів висловлюють невдоволення цим рішенням. А солдати втратили останню можливість зв’язуватися із сім’ями — це сильно б’є по моральному стану», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські бійці ефективно відпрацювали по ворогові у Мелітополі, де було знищено броньовик з «кадировцями».