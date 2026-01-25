- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 176
- Час на прочитання
- 1 хв
Окупанти встановлюють "рекорди": що відомо про втрати РФ за добу
Росіяни продовжують втрачати на фронті і живу силу, і техніку.
Сили оборони України повідомили про суттєве зростання втрат російських військ на фронті. За минулу добу втрати РФ зросли ще на 1020 військових.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 234 040 (+1 020) осіб
танків — 11 605 (+2)
бойових броньованих машин — 23 950 (+1)
артилерійських систем — 36 612 (+32)
РСЗВ — 1 624 (+1)
засоби ППО — 1 286 (+3)
літаків — 434
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 114 896 (+847)
крилаті ракети — 4 205 (+15)
кораблі / катери — 28
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 75 759 (+115)
спеціальна техніка — 4 050
Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються розширити напрямки боїв у Харківській області. Зокрема, противник проявляє високу активність у напрямку населеного пункту Дігтярне.