ЗСУ на фронті / © Associated Press

Реклама

У ніч на 20 грудня російські війська зайшли в прикордонне село Грабовське Краснопільської громади на Сумщині, яке розташоване менш ніж за 200 метрів від державного кордону.

Про це повідомлять місцеві ЗМІ та «Суспільне».

За інформацією ЗМІ, цивільних мешканців, які залишалися в селі, вивезли на територію Росії.

Реклама

«У селі були цивільні мешканці, які раніше підписали відмови від евакуації. Нам відомо, що мова йде про трохи понад півсотні громадян. Їх вивезли на територію російської федерації для проведення так званих „фільтраційних заходів“.» — пише Кордон.Медіа.

Суспільному телефоном цю інформацію підтвердила староста села Грабовське Лариса Кремезна.

«Дітей серед них не було», — зазначила вона.

Співзасновник аналітичного проєкту Deep State Руслан Микула підтвердив, що в районі Грабовського фіксується активізація російських військових підрозділів. За його словами, ситуація ще уточнюється, але загроза поширення бойових дій зберігається.

Реклама

Також за інформацією місцевих змі фіксується інформація «про подальший рух російських підрозділів у напрямку хутора Високий та села Рясне».

Також вони повідомили, що на ранок 20 грудня у селі Рясне залишалися цивільні мешканці. Увечері розпочалася евакуація за участі волонтерів Червоного Хреста, спецпідрозділу поліції «Білі янголи» та представників місцевої влади.

Втім, виїхала лише приблизно чверть тих, хто перебував у населеному пункті. Частина людей, попри попередження про небезпеку, відмовилася залишати домівки.

Поліцейська Олена Ставицька повідомила, що з Рясного погодилися евакуюватися шестеро людей, ще двоє — з села Лісне.

Реклама

«Ми готові продовжувати евакуацію, якщо будуть звернення», — наголосила вона.

У Сумській обласній військовій адміністрації підтвердили, що з прикордонних громад регіону триває евакуація мирних жителів. Зокрема, з Краснопільської громади частину людей, які раніше відмовлялися від виїзду, евакуювали броньованим транспортом.

Наразі ці мешканці перебувають у транзитному центрі, де отримують необхідну допомогу. Евакуація здійснюється для всіх, хто подав відповідні заявки, у взаємодії з волонтерами та профільними службами.

Нагадаємо, ситуація на Гуляйпільському напрямку стрімко загострилася. Окрім тиску ворога, оборона міста опинилася під загрозою через внутрішні проблеми у 102-й окремій бригаді територіальної оборони.