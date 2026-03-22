Окупанти захопили Платонівку та мають просування на Донеччині — DeepState

Російські військові

Реклама

За даними аналітиків проєкту DeepState, російські війська встановили контроль над селом Платонівка у Бахмутському районі Донецької області.

Також повідомляється про просування окупантів поблизу Різниківки на Бахмутському напрямку та в районі Закітного у Краматорському районі. Зокрема, ворог зміг просунутися безпосередньо в межах самого населеного пункту.

На цих напрямках тривають активні бойові дії, ситуація залишається складною.

Реклама

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив, що Москва планує рекрутувати ще 409 тис. солдатів 2026 року, що свідчить про підготовку до тривалої агресії.