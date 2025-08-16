Окупанти захопили Попів Яр у Донецькій області - подробиці

Російські військові / © Associated Press

Реклама

У Донецькій області ситуація на фронті загострилася — російська армія після серії штурмів витіснила українські підрозділи та окупувала село Попів Яр на Добропільському напрямку

Про це йдеться у повідомлені оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» (ОСУВ «Дніпро») у Telegram.

Повыдоляэться, що ворог здійснив кілька атак біля населених пунктів Затишок, Русин Яр, Полтавка та Володимирівка, однак більшість з них виявилися безуспішними. Зараз окупанти намагаються розширити зону контролю біля Нового Шахового та активізували наступ у напрямку Іванівки. Українські військові проводять заходи з ліквідації ворожих сил, щоб зупинити подальше просування противника.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Донецькій області, поблизу міста Добропілля, воїни 93-ї бригади «Холодний Яр» взяли під контроль села Грузьке та Веселе, де нещодавно проривалися російські війська.

Речник Об’єднаного стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов розповідав, що на Добропільському напрямку українські військові зупинили спробу прориву російських військ.