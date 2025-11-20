Окупанти захопили село в Запорізькій області: що там відбувається

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Росіяни просуваються в напрямку міста Гуляйполе Запорізької області. Вони захопили село Веселе, а також просунулися поблизу іншого населеного пункту — Затишшя.

Про це повідомили аналітики інформаційного ресурсу DeepState.

Крім цього, війська РФ на Куп’янському напрямку в Харківській області просунулися біля села Борівська Андріївка.

Генштаб повідомив, що за минулу добу росіяни здійснили понад 4 400 обстрілів та 200 штурмів по всій лінії фронту. Ворог продовжує завдавати ракетних та авіаударів по позиціях українських військ і населених пунктах. Зокрема, на Гуляйпільському напрямку Силам оборони вдалось зупинити 11 ворожих атак у районах Рівнопілля, Зеленого Гаю та у напрямку населених пунктів Затишшя й Зелене.

Сили оборони за минулу добу ліквідували близько 900 окупантів.

Напередодні військовий оглядач Денис Попович заявив, що Гуляйполе може спіткати доля Мирнограда і Покровська.

За даними ISW, армії РФ залишилося до Гуляйполя чотири кілометри.