Окупанти захопили село в Запорізькій області: що там відбувається
Армія Росії намагається створити напівоточення Гуляйполя у Запорізькій області, аби витіснити звідти українські війська.
Росіяни просуваються в напрямку міста Гуляйполе Запорізької області. Вони захопили село Веселе, а також просунулися поблизу іншого населеного пункту — Затишшя.
Про це повідомили аналітики інформаційного ресурсу DeepState.
Крім цього, війська РФ на Куп’янському напрямку в Харківській області просунулися біля села Борівська Андріївка.
Генштаб повідомив, що за минулу добу росіяни здійснили понад 4 400 обстрілів та 200 штурмів по всій лінії фронту. Ворог продовжує завдавати ракетних та авіаударів по позиціях українських військ і населених пунктах. Зокрема, на Гуляйпільському напрямку Силам оборони вдалось зупинити 11 ворожих атак у районах Рівнопілля, Зеленого Гаю та у напрямку населених пунктів Затишшя й Зелене.
Сили оборони за минулу добу ліквідували близько 900 окупантів.
Напередодні військовий оглядач Денис Попович заявив, що Гуляйполе може спіткати доля Мирнограда і Покровська.
За даними ISW, армії РФ залишилося до Гуляйполя чотири кілометри.