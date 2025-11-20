ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
632
Час на прочитання
1 хв

Окупанти захопили село в Запорізькій області: що там відбувається

Армія Росії намагається створити напівоточення Гуляйполя у Запорізькій області, аби витіснити звідти українські війська.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ситуація на фронті складна

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Росіяни просуваються в напрямку міста Гуляйполе Запорізької області. Вони захопили село Веселе, а також просунулися поблизу іншого населеного пункту — Затишшя.

Про це повідомили аналітики інформаційного ресурсу DeepState.

Крім цього, війська РФ на Куп’янському напрямку в Харківській області просунулися біля села Борівська Андріївка.

Генштаб повідомив, що за минулу добу росіяни здійснили понад 4 400 обстрілів та 200 штурмів по всій лінії фронту. Ворог продовжує завдавати ракетних та авіаударів по позиціях українських військ і населених пунктах. Зокрема, на Гуляйпільському напрямку Силам оборони вдалось зупинити 11 ворожих атак у районах Рівнопілля, Зеленого Гаю та у напрямку населених пунктів Затишшя й Зелене.

Сили оборони за минулу добу ліквідували близько 900 окупантів.

Напередодні військовий оглядач Денис Попович заявив, що Гуляйполе може спіткати доля Мирнограда і Покровська.

За даними ISW, армії РФ залишилося до Гуляйполя чотири кілометри.

Дата публікації
Кількість переглядів
632
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie