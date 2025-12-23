Окупанти зібрали величезні запаси живої сили — майор "Рубіж" розкрив, де саме

Покровськ / © Associated Press

На Покровському напрямку російські окупанти продовжують атакувати дрібними піхотними штурмовими групами, які послідовно знищуються силами оборони, свідчить наявність у ворога великих резервів живої сили.

Про це в ефірі Еспресо повідомив майор, заступник командира 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади "Рубіж" Володимир Назаренко.

За його словами, атаки окупантів проводяться невеликими групами по 2–4 солдати, часто з різним рівнем підготовки — від професійних бійців до швидко зібраних або найманих. Групи рухаються уздовж посадок, населених пунктів і лісів, здійснюючи хаотичні штурми.

"Може відбутися одне бойове зіткнення за одну посадку, а може протягом дня кілька таких: одна група йде — її знищують, потім друга, третя. Так ворог діє постійно", — зазначив Назаренко.

Він підкреслив, що наявність у противника величезної кількості резервів у дальніх тилах дозволяє швидко збирати та перекидати підготовлених і непідготовлених солдатів для проведення штурмових дій.

Раніше аналітики ISW проаналізували, які ризики з'являться для України на фронті у разі втрати Покровська. Експерти вважають, що потенційна втрата Покровська не призведе до обвалу фронту в Україні.