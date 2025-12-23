- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 938
- Час на прочитання
- 1 хв
Окупанти зібрали величезні запаси живої сили — майор "Рубіж" розкрив, де саме
Майор Володимир Назаренко з батальйону "Рубіж" розповів, що на Покровському напрямку окупанти атакують дрібними піхотними групами, але мають величезні резерви живої сили.
На Покровському напрямку російські окупанти продовжують атакувати дрібними піхотними штурмовими групами, які послідовно знищуються силами оборони, свідчить наявність у ворога великих резервів живої сили.
Про це в ефірі Еспресо повідомив майор, заступник командира 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади "Рубіж" Володимир Назаренко.
За його словами, атаки окупантів проводяться невеликими групами по 2–4 солдати, часто з різним рівнем підготовки — від професійних бійців до швидко зібраних або найманих. Групи рухаються уздовж посадок, населених пунктів і лісів, здійснюючи хаотичні штурми.
"Може відбутися одне бойове зіткнення за одну посадку, а може протягом дня кілька таких: одна група йде — її знищують, потім друга, третя. Так ворог діє постійно", — зазначив Назаренко.
Він підкреслив, що наявність у противника величезної кількості резервів у дальніх тилах дозволяє швидко збирати та перекидати підготовлених і непідготовлених солдатів для проведення штурмових дій.
Раніше аналітики ISW проаналізували, які ризики з'являться для України на фронті у разі втрати Покровська. Експерти вважають, що потенційна втрата Покровська не призведе до обвалу фронту в Україні.