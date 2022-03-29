Окупанти атакують сховища пального і тероризують українців на захоплених територіях: зведення штабу

Окупанти атакують сховища пального і тероризують українців на захоплених територіях: зведення штабу

Зазначається, що на всіх напрямках ЗСУ "успішно стримують противника", а на окремих напрямках наші війська "здійснюють успішні контратаки".

Російські окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 29 березня.

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Загарбники насамперед атакують сховища пального, щоб ускладнити логістичне забезпечення та створити гуманітарну кризу.

Росіяни порушують вимоги міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово захоплених населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей. Там окупанти продовжують терор стосовно місцевого населення. Вони обстрілюють житлові будинки; грабують, викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством.

Зазначається, що на всіх напрямках ЗСУ "успішно стримують противника", а на окремих напрямках наші війська "здійснюють успішні контратаки".

Донбас

Українські захисники на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбили 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки. Противник зазнав втрат і у живій силі.

Повітря

Повітряні Сили ЗСУ за попередню добу уразили 17 повітряних цілей — 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються.

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