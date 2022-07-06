Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупати цілий день обстрілювали Сумську область: голова ОВА розповів про руйнування

Дата публікації
Перегляди
162
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупати цілий день обстрілювали Сумську область: голова ОВА розповів про руйнування

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Російські окупанти протягом 6 липня влаштували низку обстрілів по районах Сумської області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура.

Зокрема, загарбники вели вогонь з мінометів, "Градів" та скидали вибухівки з безпілотників.

Про це голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Мережі.

"Протягом дня ворог кілька разів здійснював обстріл по Миропільській, Краснопільській та Хотинській громадах. Росіяни вели мінометний вогонь, запускали ракети з БМ21 ("Град" – ред.), скидали вибухівки з безпілотників", – повідомив голова області.

Він додав, що російські війська обстріляли також з РСЗВ Миропільську і Шалигінську громади. Одна з ракет влучила в сарай.

Загарбники обстрілювали Новослобідську та Білопільську громади.

"В одному з сіл на прикордонні вибиті шибки в адмінбудівлі, вибиті шибки і посічені осколками фасад філії навчального закладу і пробита цегляна стіна приватного будинку", – поінформував Живицький.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів окупантами у Криворізькому районі розбита сонячна електростанція та горять поля з урожаєм.

Рашисти демілітаризували університет, водонапірну вежу та село

Рашисти демілітаризували університет, водонапірну вежу та село

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

 
Наступна публікація