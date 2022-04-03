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Росіяни відправляють війська з Калінінграду на Донеччину та Луганщину - Генштаб ЗСУ

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Росіяни відправляють війська з Калінінграду на Донеччину та Луганщину - Генштаб ЗСУ

МВС

Окупанти перекидають свої війська з Калінінградської області.

У Донецькій та Луганській областях російські окупанти перегруповують та посилюють свої війська. 

Про це 3 квітня йдеться у зведеннях Генштабу ЗСУ. 

"На Донецькому напрямку противник проводить заходи перегрупування та посилення наявних військ. Так, підтверджується перекидання окремих підрозділів зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади (м. Черняховськ Калінінградської області) на територію Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, український журналіст Роман Цимбалюк назвав російських окупантів, які причетні до масових вбивств мирних українців у Бучі та Ірпені. 

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