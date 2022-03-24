Окупантів зупинили біля Броварів та Ізюма, "найгарячіше" — на Донбасі: як минула 28-ма доба війни

Окупантів зупинили біля Броварів та Ізюма, "найгарячіше" — на Донбасі: як минула 28-ма доба війни

Через численні втрати командування окупаційних військ формує та переміщує додаткові підрозділи загарбників до кордонів України.

Російські окупанти не полишають спроб відновлення наступу для захоплення Києва, Чернігова, Сум, Харкова та Маріуполя.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Через численні втрати командування окупаційних військ формує та переміщує додаткові підрозділи загарбників до кордонів України. Для доукомплектування окупаційних підрозділів також залучаються російські військовослужбовці, які повертаються з Сирії.

У прикордонні з Україною райони Гомельської області Білорусі з території РФ прибувають залишки підрозділів Східного воєнного округу та повітряно-десантних військ.

Волинь

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Досі є імовірність участі окремих підрозділів збройних сил Білорусі у війні проти України.

Поблизу українсько-білоруського кордону перебувають до 4 білоруських БТГр (батальйонна тактична група — Ред.).

Поліський напрямок

На Поліському напрямку ворог активізував ведення повітряної розвідки у районах населених пунктів Глібівка, Лютіж, Лебедівка. Вздовж лінії зіткнення противник продовжує інженерне обладнання позицій та встановлює мінно-вибухові загородження.

Протягом дня росіяни здійснювали артилерійські обстріли в районах населених пунктів Калинівка, Горінка, Пуща-Водиця, Нові Петрівці, Романівка та північно-східної околиці міста Києва.

Бровари

На Броварському напрямку росіян вдалося зупиненити. Вони хотілии прорвати оборонні позиції українських військ, щоб вийти до північно-західної околиці Києва, але успіху не мали.

Сумщина і Чернігівщина

На Сіверському напрямку противник продовжує зосередження сил і засобів, щоб відновити наступальні дії.

На Чернігівському напрямку окупанти намагається блокувати та захопити Чернігів, проводять повітряну розвідку районів міста, ймовірно, з метою оцінки результатів авіаційних ударів та виявлення позицій ЗСУ.

Слобожанщина

На Слобожанському напрямку противник завдавав артилерійських ударів по Харкову, активних наступальних дій підрозділам окупаційних військ провести не вдалось.

У напрямку на Суми підрозділи 1-ї танкової армії активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосереджувалися на блокуванні міста, нанесенні артилерійських та авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

У напрямку на Ізюм окупанти здійснили спробу прориву оборони наших військ у районі населених пунктів Донецьке, Топольське, Кам’янка, тривають бої.

Донбас

На Донецькому напрямку росіяни обстрілюють підрозділів ЗСУ на переважній більшості напрямків. Основні зусилля загарбники зосереджують на захопленні населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Верхньоторецьке, Мар’їнка та Маріуполь.

Окупанти перегруповують та нарощують угрупування для відновлення наступу. Вони активно ведуть розвідку, намагаються просуватися вперед, минаючі позиції українських військ та місць супротиву, не вступаючи в бій.

В районі Попасної, за підтримки артилерії, ворог продовжує спроби просунутись вглиб міста та закріпитися на раніше захоплених позиціях. Агресори успіху не мали та зазнали втрат.

Росіяни завдають авіаційних, артилерійських ударів по об’єктах цивільної інфраструктури Маріуполя.

Південь

На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не відзначено.

На Південнобузькому напрямку росіяни продовжують інженерне обладнання позицій. Вони відновлюють боєздатність, поповнюють боєприпаси та ПММ для відновлення наступу.

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