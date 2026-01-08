ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

Окупація двох сіл і просування РФ: що показує оновлена мапа DeepState

Ворог захопив два населені пункти та має тактичне просування на одному з напрямків — дані аналітиків DeepState

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Російські війська окупували Андріївку та Новомаркове, а також просунулися поблизу Майського.

Такі дані оприлюднили аналітики DeepState.

Ситуація на фронті залишається напруженою. Українські Сили оборони продовжують стримувати наступ противника та завдавати йому втрат.

Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie