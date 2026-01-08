- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 85
- Час на прочитання
- 1 хв
Окупація двох сіл і просування РФ: що показує оновлена мапа DeepState
Ворог захопив два населені пункти та має тактичне просування на одному з напрямків — дані аналітиків DeepState
Російські війська окупували Андріївку та Новомаркове, а також просунулися поблизу Майського.
Такі дані оприлюднили аналітики DeepState.
Ситуація на фронті залишається напруженою. Українські Сили оборони продовжують стримувати наступ противника та завдавати йому втрат.