Окупація України: в DeepState надали статистику просування росіян у січні (графік)

У січні росія окупувала 245 кв. км території України / © t.me/DeepStateUA

Реклама

У січні 2026 року російські війська захопили 245 кв. кілометрів української території. Це майже вдвічі менше, ніж показники окупації у грудні та листопаді минулого року.

Про це повідомили в DeepState.

Водночас зниження інтенсивності штурмових дій виявилося не таким суттєвим, як очікувалося. За оцінками аналітиків, кількість атак у січні скоротилася лише на 4% порівняно з груднем. Попри це, більшість військових відзначають, що минулий місяць був відносно менш напруженим.

Реклама

У січні росія захопила 245 кв. км української території. Основні удари — на Покровському та Гуляйпільському напрямках / © t.me/DeepStateUA

Січневі штурми: найзапекліші бої — на Покровському напрямку

Найбільше штурмів припадає на Покровський напрямок, зазначають аналітики. Там в січні відбувалося 33% від загальної кількості атак.

Саме там противник зосереджує основні зусилля. На друге місце вийшов Гуляйпільський напрямок із часткою 21%, де кількість штурмів зросла у 1,75 раза.

Далі за інтенсивністю бойових дій ідуть Костянтинівський напрямок (12%), Лиманський (8%) та Олександрівський (8%).

Негативним рекордсменом став Слов’янський напрямок: при лише 3% від загальної кількості штурмів на нього припадає майже 20% територіальних втрат.

Реклама

Тим часом повідомляється, що Куп’янськ-Вузловий під повним контролем Сил оборони. Селище в Харківської області повністю контролюється ЗСУ, попри спроби противника проникати малими групами.