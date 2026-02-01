- Дата публікації
Окупація України: в DeepState надали статистику просування росіян у січні (графік)
Аналітики відзначають, що темпи штурмів трохи зменшилися, але бойова активність залишається високою.
У січні 2026 року російські війська захопили 245 кв. кілометрів української території. Це майже вдвічі менше, ніж показники окупації у грудні та листопаді минулого року.
Про це повідомили в DeepState.
Водночас зниження інтенсивності штурмових дій виявилося не таким суттєвим, як очікувалося. За оцінками аналітиків, кількість атак у січні скоротилася лише на 4% порівняно з груднем. Попри це, більшість військових відзначають, що минулий місяць був відносно менш напруженим.
Січневі штурми: найзапекліші бої — на Покровському напрямку
Найбільше штурмів припадає на Покровський напрямок, зазначають аналітики. Там в січні відбувалося 33% від загальної кількості атак.
Саме там противник зосереджує основні зусилля. На друге місце вийшов Гуляйпільський напрямок із часткою 21%, де кількість штурмів зросла у 1,75 раза.
Далі за інтенсивністю бойових дій ідуть Костянтинівський напрямок (12%), Лиманський (8%) та Олександрівський (8%).
Негативним рекордсменом став Слов’янський напрямок: при лише 3% від загальної кількості штурмів на нього припадає майже 20% територіальних втрат.
Тим часом повідомляється, що Куп’янськ-Вузловий під повним контролем Сил оборони. Селище в Харківської області повністю контролюється ЗСУ, попри спроби противника проникати малими групами.