Окупанти гатили по Нікопольському району: внаслідок удару виникла пожежа

Наразі рятувальники приборкують вогонь. За попередніми даними, люди не постраждали.

Російські війська гатили з реактивної артилерії по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Внаслідрк обстрілу спалахнула пожежа на околиці Нікополя.

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВВА Валентин Резніченко.

"Російські війська ударили з РСЗВ по Нікопольському району. Спалахнула пожежа на околиці Нікополя", - зазначив він.

Наразі рятувальники приборкують вогонь. За попередніми даними, люди не постраждали.



"І є й хороша нічна новина. Наші військові збили у Нікопольському районі ворожий безпілотник. Це вже 11-ий російський розвідник, знищений у небі над областю", - додав Резніченко.

Раніше повідомлялося, що окупанти цілий день били по Миколаєву: є поранені та руйнування (відео).

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