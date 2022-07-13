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Окупанти гатили по Нікопольському району: внаслідок удару виникла пожежа

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Окупанти гатили по Нікопольському району: внаслідок удару виникла пожежа

Фото: ГУ ДСНС у Києві

Наразі рятувальники приборкують вогонь. За попередніми даними, люди не постраждали.

Російські війська гатили з реактивної артилерії по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Внаслідрк обстрілу спалахнула пожежа на околиці Нікополя.

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВВА Валентин Резніченко.

"Російські війська ударили з РСЗВ по Нікопольському району. Спалахнула пожежа на околиці Нікополя", - зазначив він.

Наразі рятувальники приборкують вогонь. За попередніми даними, люди не постраждали.

"І є й хороша нічна новина. Наші військові збили у Нікопольському районі ворожий безпілотник. Це вже 11-ий російський розвідник, знищений у небі над областю", - додав Резніченко.

Раніше повідомлялося, що окупанти цілий день били по Миколаєву: є поранені та руйнування (відео).

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