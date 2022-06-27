Окупанти обстріляли село під Чугуєвом на Харківщині: загинули дві людини, ще одна - поранена

Окупанти обстріляли село під Чугуєвом на Харківщині: загинули дві людини, ще одна - поранена

Від обстрілу загинули дві жінки, поранений - чоловік.

Російські окупанти обстріляли Чугуївську громаду у Харківській області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще один поранений.

Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва у Telegram.

"Внаслідок обстрілу з боку агресора загинули двоє наших мешканців та один отримав поранення. Також вибухи спричинили пожежу", - написала вона.

У коментарі "Суспільному" Мінаєва уточнила, що від обстрілу загинули дві жінки, поранений - чоловік.

Директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта додав, що, за його даними, росіяни обстріляли село Клугіно-Башкирівка.

Раніше у Генштабі розповіли, що росіяни знищують Харківську область з танків, артилерії та авіації.

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