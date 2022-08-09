Окупована ЗАЕС під загрозою: через обстріл РФ на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, є ризики витоку водню

Періодичний обстріл ЗАЕС російськими військами з РСЗВ упродовж останніх днів спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Станом на 08:00 9 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Про це повідомляє "Енергоатом".

У результаті атаки військ РФ на Запорізьку АЕС, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один із трьох працюючих енергоблоків. Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.

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Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека. Також пошкоджені три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.

"Український персонал станції продовжує працювати та докладати усіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. ЗАЕС досі окупована та контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається", - йдеться в повідомленні.

Наразі попри все Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб енергосистеми України.

"Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу", - наголосили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, Арестович відповів, чи може Росія наважитись підірвати Запорізьку АЕС.

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