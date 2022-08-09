Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупована ЗАЕС під загрозою: через обстріл РФ на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, є ризики витоку водню

Дата публікації
Перегляди
1216
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупована ЗАЕС під загрозою: через обстріл РФ на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, є ризики витоку водню

Фото: Прес-служба компанії "Енергоатом"

Періодичний обстріл ЗАЕС російськими військами з РСЗВ упродовж останніх днів спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Станом на 08:00 9 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Про це повідомляє "Енергоатом".

У результаті атаки військ РФ на Запорізьку АЕС, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один із трьох працюючих енергоблоків. Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.

Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека. Також пошкоджені три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. 

"Український персонал станції продовжує працювати та докладати усіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. ЗАЕС досі окупована та контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається", - йдеться в повідомленні.

Наразі попри все Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб енергосистеми України.

"Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу", - наголосили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, Арестович відповів, чи може Росія наважитись підірвати Запорізьку АЕС.

Читайте також:

Рашисти погрожують підірвати Запорізьку АЕС: що відбувається

Рашисти погрожують підірвати Запорізьку АЕС: що відбувається

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація